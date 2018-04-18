Mardin'in Kadrolu Eşekleri Turizmin de Hizmetinde

Mardin'de belediye bünyesinde çöp toplama işlerinde çalıştırılan kadrolu eşekler, turizme de hizmet ediyor. Almanya'dan Mardine'e giden turist grubun içerisinde bulunan bedensel engelli Nazife Öz, kenti eşekle gezdi. Arkadaşlarının kiraladığı kınalı bir eşekle tarihe tanıklık eden ve ilk defa eşeğe binen Öz, şunları söyledi: "İlk başta kentin tarihi sokaklarını gezemeyeceğimi düşündüm ve üzüldüm. Sağ olsun grup sorumlusu arkadaşım bana eşek kiraladı. Hayatımda hiçbir geziden bu kadar zevk almadım. Tarihi sokakları eşek sırtında gezmek harika. Mardin, anlatılandan çok güzel ve çok farklı bir şehir. Arkadaşlarıma ve dostlarıma tavsiye ediyorum."