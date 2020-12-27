Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor
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Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor

27.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:52

Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor Mardin'de temizlik için çalıştırılan kadrolu eşeklerin mesaisi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor

MARDİN - Mardin'de temizlik için çalıştırılan kadrolu eşeklerin mesaisi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

Tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret etmek istediği illerin başında gelen yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi bulunan Mardin'de araçların giremediği dar ve merdivenli sokakların temizliği kadrolu eşekler tarafından yapılıyor. İçişleri Bakanlığınca cuma akşamı 21.00 itibarı ile başlatılan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri araçlarla cadde ve sokaklardaki çöpleri temizlerken, kadrolu eşekler de araçların giremediği dar ve merdivenli sokaklarda mesailerini sürdürüyor. Yanlarındaki görevlilerle birlikte dar sokaklarda çöpleri yüklenen kadrolu eşekler, gün boyu kentin temizliğinde görev alıyor.

Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor
Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor
Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor
Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:52:45. #1.14#
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