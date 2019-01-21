Mardin'in İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenler Buluştu

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 4 ilçede görev yapan 48 öğretmen bir araya geldi.

Savur, Ömerli, Dargeçit ve Yeşilli'de görev yapan 48 öğretmen, Artuklu Öğretmenevinde düzenlenen programda buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından öğretmenlere Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

Sarı ayrıca güzel çalışmaları için de teşekkür belgesi verdi.

Öğretmenler daha sonra Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Kaynak: AA