Mardin'in Hedefi 1 Milyon Turist

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar hedeflediği 1 milyon turist için çalışmalarını hızlandırdı.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, tarihi kentte değişimin devam ettiğini belirtti.



Kentin daha da estetik ve güzel olması için çaba harcadıklarını aktaran Yaman, "Tarihi dokusuyla beğeni kazanan Mardin'de hedefimiz, yıl sonuna kadar 1 milyon turist ağırlamak." dedi.



Kentin cazibesini daha da artırmak için belediyenin imkanlarını seferber ettiklerine dikkat çeken Yaman, Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir olduğunu bildirdi.



Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mardin'in muhakkak görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu dile getiren Yaman, bu ilgiyi daha çok arttırmak ve bölgenin daha cazibeli olmasını istediklerini, bu nedenle özgün çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.



Yaman, şöyle devam etti:



"Bu nedenle estetiği olan projelere imza atıyoruz. Sokaklarımızın ışıklandırmalarının yanı sıra estetik olmasına imkan tanıyan çalışmalar sağladık. Bambaşka bir havaya bürünen sokaklar örnek teşkil edecek bir konuma geldi. Buna benzer projelerimize ara vermeden devam edeceğiz."



Mardin'i Şanlıurfa'dan gezmeye geldiğini belirten Semine Enis de kenti çok beğendiğini anlattı.



Enis, "Mardin Büyükşehir Belediyesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tarihi taş sokakların restore edilmesi güzel olmuş. Çok estetik ve mistik bir çalışma olmuş. Yapılan çalışma taşların dokusuna uygun yapılmış. Fotoğrafçılar için güzel bir çekim mekanı olmuş." diye konuştu.