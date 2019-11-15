Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...
Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
15.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:57
Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...