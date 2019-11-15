Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...
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Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...

Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

15.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:57
Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...

'in, HDP'li , ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...
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