Mardin'in Derik kırsalında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Mardin-Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
17.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:49
İçişleri Bakanlığı, Mardin-Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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