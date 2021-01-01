Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
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Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı

01.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:42
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı

MARDİN'de cadde ve sokaklar, yeni yılın ilk gününde ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

MARDİN'de cadde ve sokaklar, yeni yılın ilk gününde ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021 yılının ilk gününde Mardin sessizliğe büründü. Tedbirler kapsamında cuma namazı öncesinde cami önlerinde önlem alan güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor.

 


Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı
Mardin'in cadde ve sokakları, 2021'in ilk gününde boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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