Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi

Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda tarımsal faaliyet Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda tarımsal faaliyet Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden olan ve yaklaşık 3 milyon dekar arazide üretim yapılan Mardin'de çiftçiler Ramazan Bayramı'nı tarlada geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"dan, aldıkları izinle muaf tutulan çiftçiler, bir yandan mercimek bir yandan da buğday hasadı yapıyor.

Sebze yetiştiren çiftçilerin bayramda da sera ve bahçelerde mesaisi devam ediyor.

"Milletimiz için çalışıyoruz"

Derik ilçesinin Konuk köyünde çiftçilik yapan Mehmet Can Atasever, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu sene de hasat sezonunun bayrama denk geldiğini söyledi.

"Milletimiz için çalışıyoruz. Milletimiz bayram etsin diye uğraşıyor, mahsul biçiyoruz. Milletimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz." diyen Atasever, en kısa zamanda salgının son bulmasını dilediklerini belirtti.

Atasever, "Salgına rağmen ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu pandemi bitecek, milletçe, hep birlikte huzura kavuşacağız." dedi.

"Ürünümüz satılınca bize bayram gelir"

Kızıltepe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki serada üretim yapan Abdulvahit Kurşun, 4 dönüm alana kurulu serada eşi ve çocuklarıyla salatalık yetiştirdiklerini söyledi.

Kurşun, ürettikleri salatalığı Mardin ve çevre illere gönderdiklerini dile getirerek, kaliteli ürün için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Gübresi, bakımı, sulaması ile tarımsal üretimin zahmet isteyen bir iş olduğuna işaret eden Kurşun, "Biz her gün çalışmak zorundayız. Bayramda da çalışıyoruz. Ürünümüz satılınca bize bayram gelir." diye konuştu.

"Çalıştığımızda bizim için her gün bayram"

Biçerdöver operatörü Selahattin Tekin, arpanın ardından mercimek ve buğday hasadına başladıklarını ifade etti.

Salgına, sıcağa ve bayrama rağmen hasada ara vermeyerek çalıştıklarını dile getiren Tekin, "Saat 07.00'de başlıyor 19.00'a kadar çalışıyoruz. Bugün bayram. Bugün de çalışıyoruz. Ekinler yetişmiş, biçilmesi lazım. Çalıştığımızda bizim için her gün bayram. Bu mübarek günde Allah bu virüsü başımızdan defetsin istiyoruz. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Tarlada çapa yapan Güler Esen ise çocukları için virüse rağmen bayramda da çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Cemal Hünal Burak Sergen
Spor Ali Koç Gökhan Töre Yılmaz Vural Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'in bereketli topraklarında tarımsal faaliyet bayramda da hız kesmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 11:40:30. #1.16#

title