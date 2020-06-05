Mardin'in 58 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede elektrik kesintisi uygulanacakDicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamada, Etifosfat Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafınca TR-A trafosunda 7 Haziranda 04.00-06.00 saatleri arasında TR-B trafosunda ise 7 Haziranda 06.00-08.
05.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:20
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamada, Etifosfat Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafınca TR-A trafosunda 7 Haziranda 04.00-06.00 saatleri arasında TR-B trafosunda ise 7 Haziranda 06.00-08.00 saatleri arasında TCS röle değişimi çalışmaları yapılacağından, Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi. - MARDİN
Kaynak: İHA