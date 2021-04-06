Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı
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Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı

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Mardin'in 5 yiyeceği coğrafi işaret aldı

Mardin'e özgü 5 yöresel yemek olan kaburga dolması, ikbebet, kibe, sembusek ve badem şekeri coğrafi işaret alarak tescillendi.

Mardin'e özgü 5 yöresel yemek olan kaburga dolması, ikbebet, kibe, sembusek ve badem şekeri coğrafi işaret alarak tescillendi.

Turizm şehri Mardin'de 5 yöresel yemeği olan kaburga dolması, haşlanmış içli köfte olan ikbebet, kibe, ve sembusek olarak bilinen kapalı lahmacun ile badem şekeri coğrafi işaret alarak tescillendi. Şu anda 5 yemeğin tescillendiğini belirten Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, yemeklerin yüzyıllardır ninelerinin yaptığı yemekler olduğunu söyledi.

"TESCİLLENECEK BİR SÜRÜ YEMEĞİMİZ VAR"

Bu coğrafi işaretlerin Mardin'e de büyük bir katkısının olacağını belirten Gürgör, "Mardin'in hem kültür şehri olarak anılması hem de gastronomiyle anılması bizler içinde gurur verici. Buraya gelen misafirlerimize hem buradaki yapılarımızı, kiliselerimizi ve camilerimizi gösterdikten sonra bu güzel restoranlarda Mardin'in yöresel yemeklerini de sunmanın vermiş olduğu bir mutluluktur. Bu yüzden biz mutluyuz inşallah 5 değil de bir sürü yöresel yemeklerimiz var. 10-15'e kadar çıkabilme ihtimali yüksek" dedi.

5 yöresel yemeğin coğrafi işaret alması nedeniyle sevinçli olduklarını belirten AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış da, "Mardin'imiz bir turizm şehri. Tarihi evleri, sokakları, camileri, kiliseleri ve abbaralarıyla şu an güzel bir turizm şehrimiz. Bizim ayrı bir sevincimiz var. Bunlar hangi yemeklerimiz? Kaburga dolması, ikbebetimiz, sembuseğimiz, kibe ve badem şekerimiz. Bunlar tescillendikten sonra artık Mardin şehrimizde turistlerimize inşallah tattıracağız. Ama muhakkak vatandaşlarımızın bu tarihi şehre gelmelerini ve bu yemekleri tatmalarını istiyoruz. Bizde kendilerini burada misafir etmek istiyoruz" diye konuştu.

(Kübra Nur Atik - Alaaddin Özdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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