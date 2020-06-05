Mardin'in 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Mardin'in 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
05.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:17

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ömerli'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle kırsal Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya, Duygulu mahalleleri ve bağlı birimlerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 03.00 itibari ile Ömerli ilçesinin kırsal Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya, Duygulu mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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