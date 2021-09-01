Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi Sınırlarında Hazırlanan Parselasyon Planı Duyurusu.
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Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi Sınırlarında Hazırlanan Parselasyon Planı Duyurusu.

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi Sınırlarında Hazırlanan Parselasyon Planı Duyurusu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi Sınırlarında Hazırlanan Parselasyon Planı Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 24. 08.

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi Sınırlarında Hazırlanan Parselasyon Planı Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 24. 08. 2021 tarihli ve 2021/129 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi sınırlarında hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar kanununun 19. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Parselasyon Planına ulaşmak için

Kaynak: Habermetre

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Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi Sınırlarında Hazırlanan Parselasyon Planı Duyurusu. - Haberler
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