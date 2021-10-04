Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. - Haberler
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Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu.

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Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu.

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 09.

NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 09. 2021 tarihli ve 2021/167 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

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Haber: Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla Mahallesi 713 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. - Haberler
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