MARDİN (Habermetre) - Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy (Yeni) Mahallesi 186 ada 16 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Duyurusu Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 12. 2021 tarihli ve 2021/234 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy (Yeni) Mahallesi 186 ada 16 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

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