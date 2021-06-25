Mardin İli, Derik İlçesi Sögütözü Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 06. 2021 tarihli ve 2021/117 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Derik ilçesi Sögütözü mahallesi 108 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 24. 06. 2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 06. 2021 tarihli ve 2021/117 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Derik ilçesi Sögütözü mahallesi 108 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 24. 06. 2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 3194 Sayılı İmar plan Değişikliği için Tıklayınız

Kaynak: Habermetre