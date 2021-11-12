Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3817 ada, 30 ve 31 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Duyurusu

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3817 ada, 30 ve 31 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13. 10. 2021 tarihli ve 2021/177 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3817 ada, 30 ve 31 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

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