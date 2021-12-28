MARDİN (Habermetre) - Mardin İli, Derik İlçesi, Tepebağ Mahallesi 662 ada 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan Değişikliği Duyurusu Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10. 12. 2021 tarihli ve 2021/231 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Derik İlçesi, Tepebağ Mahallesi 662 ada 1 nolu parsel ile söz konusu parselin batısı ve kuzeybatısında yer alan park alanları için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

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