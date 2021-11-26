Mardin İli, Dargeçit ilçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planı Değişikliği Duyurusu

DARGEÇİT, MARDİN (Habermetre) - Mardin İli, Dargeçit ilçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09. 11. 2021 tarihli ve 2021/194 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Dargeçit ilçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 25. 11. 2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet