Mardin İli Artuklu-Kızıltepe İlçesi İstasyon Mahallesi ve Civarı için Hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu

Mardin İli Artuklu-Kızıltepe İlçesi İstasyon Mahallesi ve Civarı için Hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09. 06.

Mardin İli Artuklu-Kızıltepe İlçesi İstasyon Mahallesi ve Civarı için Hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09. 06. 2021 tarihli ve 2021/113 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu-Kızıltepe İlçesi İstasyon Mahallesi ve civarı için hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin itirazlar değerlendirilmiş olup Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12. 08. 2021 tarihli ve 151 sayılı karar ile onaylanan Mardin İli, Artuklu-Kızıltepe İlçesi İstasyon Mahallesi ve civarı için hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar kanununun 8. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

Kaynak: Habermetre