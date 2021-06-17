Mardin İli, Artuklu İlçesi, Acar Mahallesi, İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 25. 05. 2021 tarihli ve 2021/109 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Acar Mahallesi, 108 ada, 2 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği için Tıklayınız.