Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün Çalışmaları

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti verebilmek için çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, Mardin Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümünün 2015 yılında faaliyete girdiğini belirterek, koroner anjiografi işlemine başlandığını, bu tarihten itibaren yılda yaklaşık 2 bin hastaya koroner anjiografi işlemi yapıldığını söyledi.

Anjiografi laboratuvarının 24 saat hizmet verdiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Acil kalp krizlerine anında müdahale edilmekte. Hizmete başladığı günden bu yana birimimizde el bileğinde anjiografi işlemi rutin olarak yapılmakta olup batı ülkelerinde yeni yapılmaya başlanan ve ülkemizde çok az merkezde yapılabilen el sırtından koroner anjiografi işlemi merkezimizde başarı ile yapılmaya başlanmıştır.

Geliştirilen bu yeni yöntemle hastalarda işlem sonrası kanama kontrolü daha kolay sağlanmakta. Bu sayede hastalar işlemden yaklaşık 4 saat sonra taburcu olabilmektedir."