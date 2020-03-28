Mardin İl Pandemi Kurulu toplandı Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler kapsamında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler kapsamında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının kentte yayılmasını engellemek için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, kentte yürütülen çalışmalara ilave olarak şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:

"Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esastır. Şehirler arası otobüs seferleri ile tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması 28 Mart'ta saat 17.00'den itibaren İl/İlçe Seyahat İzin Kurulundan alınacak izin ile gerçekleştirilebilecektir. Şehirler arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' düzenlenecektir. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. Otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır. Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, sürekli hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürüteceklerdir."

Toplantıya, vali yardımcılarının yanı sıra Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA