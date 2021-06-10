Mardin İl Müftülüğü Tarafından Geliri Filistin Yararına "Hat ve Ebru" Sergisi Açıldı

Mardin'de İl Müftülüğünce Filistin yararına "Kardeşlerine Umut Ol" temalı hat ve ebru sergisi açıldı.

Mardin'de İl Müftülüğünce Filistin yararına "Kardeşlerine Umut Ol" temalı hat ve ebru sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Filistin halkının acılarına, dertlerine ve sorunlarına ortak olmayı arzuladıklarını söyledi.

Demirtaş, "Tüm Mardinli kardeşlerimizde mutlaka gelip, sergiyi görmelerini, yardım etmelerini bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve onları yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum. " dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile serginin açılışını yapan Demirtaş, sergiyi gezdi. AA

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Kaynak: Habermetre