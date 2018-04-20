Mardin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Mardin İl Koordinasyon Kurulu 1. dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen belediye başkan vekilleri, kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Yazgan, bu yılın birinci döneminde gerçekleştirilen çalışmaların, ildeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İl genelinde 8 sektörde 634 projenin bulunduğunu, söz konusu projelere bu yıl için ayrılan ödenek miktarının 1 milyar 922 milyon 158 bin lira olduğunu dile getiren Yazgan, projelerde yüzde 33'lük nakdi gerçekleşme ve yüzde 18'lik fiziki gerçekleşmenin sağlandığını aktardı.

Bu yıl programda olan 634 projenin 47'sinin tamamlandığını, 248'inin devam ettiğini dile getiren Yazgan, 98'inin ihale aşamasında olduğunu, 241'ininin yapımına ise çeşitli sebeplerle henüz başlanamadığını söyledi.

Yazgan, "Ekonomik dengelerin tesis edilerek sürdürülebilir bir büyüme ortamının temin edilmesi için kamu kesiminde mali disiplin sağlanması, kamu harcamalarında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle, 2018 yılı bütçesinde kamu kesimine tahsis edilen kaynakların kamu kuruluşlarınca etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yatırımlara ilişkin sunum yapıldı.