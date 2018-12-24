Mardin İki Dini Aynı Avluda Buluşturan Tarihi Alanın, Unesco Dünya Mirası Listesine Girmesi İçin...

Mardin'de tarihi 'İpek Yolu' güzergahındaki Nusaybin İlçesi'nde aynı avluda Müslümanlık ve Hıristiyanlık için büyük önemi bulunan iki kutsal mekanın bulunduğu, 4 yıl önce 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan alanın asıl listeye alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Yukarı Mezopotamya'nın en eski ibadet yerlerinden, ayakta kalan 'Dünyanın en eski vaftizhanesi' kabul edilen Mor Yakup Kilisesi ile bitişiğindeki Hz. Muhammed'in 13'üncü kuşaktan torunu Zeynel Abidin'in adını taşıyan türbe ve caminin bulunduğu alan, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart 2016 tarihinde 'Bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23 Mayıs 2017 tarihinde kaldırılması ardından, bu bölgedeki çalışmalar hızlandırıldı. Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, Nusaybin Kültür İnanç Parkı Projesi'nin sürdürüldüğünü anlatırken, DHA muhabirine şöyle dedi

'Sağ tarafımızda Peygamberimizin 13'üncü kuşaktan torunu Zeynel Abidin'in makamı, camii, yanında ise, bir katedral alanı; Mor Yakup Kilisesi. Bunlar kalıntıları ile birlikte 'Nusaybin Okulu' olarak bilinen tarihteki ilk üniversitenin bulunduğu; aslında kültür medeniyetlerinin beşiği olan bir arada yaşama kültürünün izlerini, hafızasını bugüne taşıyan iki yapı. Mor Yakup Kilisesi ayakta kalmış dünyanın en eski vaftizhanesi olarak biliniyor. 8'inci Yüzyıl'da kiliseye çevrilmiş. Bu alan, 15 Nisan 2014'te alınan kararla UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. Dicle Kalkınma Ajansı'ndan alınan bir proje ile yapı restore edilecek. Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami kısmında restorasyonu tamamladı. Burasının çevre düzeni ile ilgili 2019 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında Nusaybin de UNESCO Dünya Mirası listesine girecek. Burası; farklı din ve inançlardaki insanların bir arada birbirlerini hoşgörü ile tahammül ile birlikte yaşamın devam ettiği, somut olmayan değerleri ile birlikte bu alan UNESCO değerlerini taşıyor. Taş işçiliği ve ünik (Tek, eşi olmayan) ayakta kalmış vaftizhane, katedrali ile diğer kompleks yapıları, bir avlu içerisinde iki dinin ibadethanelerinin bulunması ile dünya barışına özel bir şekilde kendi geçmiş hikayesini de gönderiyor. 'Geçmişte bir arada yaşayabilmişiz. Bundan sonra da neden yaşamayalım. Farklı düşünüp, farklı inanabiliriz ama birlikte yaşanabilir bir dünya herkese yeter' mesajını veriyor.

OLAYLAR ZİYARETÇİ SAYISINI ETKİLEDİ

Bir bölümü restore edilen Mor Yakup Kilisesi'nin bekçisi Daniel Çepe, 2000 yılından bu yana Nusaybin'de ailesi ile birlikte yaşayan tek Süryani olduğunu söyledi. Çepe, tarihi yapı ile ilgili şu bilgileri verdi

'Dünyanın en eski vaftizhanelerinden birisinin yer aldığı Mor Yakup Kilisesi; 350 yılında kiliseye çevrilmiş. Episkopos Mor Yakup ve öğrencisi Mor Efraim ile MS 325'te İznik Konsili'ne katılmış, ardından burayı üniversiteye dönüştürmüşler. Zamanında burada yatılı 800-1000 öğrenciye Süryanice başta olmak üzere, teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk, dersleri verilmiş. Bu gördüğünüz mekan; MS 300 yıllarında Roma Dönemi'nden kalma. Buraya yılda yaklaşık 7 bin ziyaretçimiz geliyor. Tabii diğer senelere göre az. Olaylar nedeniyle son 2-3 yılda ziyaretçiler çok nadir geldi. Daha önce yılda 20 bini aşıyordu ziyaretçi sayısı.

İKİ TARİHİ YAPI

Ortadoks Mor Yakup Kilisesi\

Kaynak: DHA