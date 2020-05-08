Mardin iftar saati: 8 Mayıs 2020 Cuma Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Mardin'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 15. gününde Mardin iftar saati sorgulanmaya başladı. Mardin'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 8 Mayıs Cuma günü Mardin iftar saati kaç? Mardin iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Mardin iftar saatleri…

Ramazan ayının on beşinci günü nedeniyle Mardin halkı, imsak vakti 03:34'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Mardin iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 8 Mayıs Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Mardin iftar saati kaçta? İşte, Mardin iftar vakti:

8 MAYIS CUMA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:20

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLİR Mİ?

Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Dua kulun Yüce Allah'a yönelmesi, O'na yalvarması ve O'ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.