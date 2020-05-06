Mardin iftar saati: 6 Mayıs 2020 Çarşamba Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Mardin iftar saati: 6 Mayıs 2020 Çarşamba Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Mardin iftar saati: 6 Mayıs 2020 Çarşamba Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
06.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:01

Mardin'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 13. gününde Mardin iftar saati sorgulanmaya başladı. Mardin'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 6 Mayıs Çarşamba günü Mardin iftar saati kaç? Mardin iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Mardin iftar saatleri…

Ramazan ayının on üç günü nedeniyle Mardin halkı, imsak vakti 03:37'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Mardin iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 6 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Mardin iftar saati kaçta? İşte, Mardin iftar vakti:

6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:18

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

TOPRAK ÜRÜNLERİNİN ZEKATI NASIL VERİLİR?

İmam Ebû Hanîfe'ye göre az veya çok bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 372). İmam Mâlik ve İmam Şâfiî'ye göre bir sene saklanabilen ve gıda amaçlı tüketilen toprak ürünleri zekâta tâbidir (İbn Cüzey, el-Kavânîn, 208; Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 288).

Ahmed b. Hanbel'e göre, ölçülebilen, tartılabilen ve kurutulabilen dayanıklı gıda maddeleri ile pamuk ve keten gibi topraktan elde edilen ürünler zekâta tâbidir (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 155-160).

Günümüz âlimlerinin çoğunluğuna göre buğday, arpa, mısır, pirinç gibi saklanabilir tarımsal ürünlerden, üretim için yapılan gübre, ilaç vb. ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan ürün, nisap miktarına (beş vesk/ ürününe göre 653-1000 kg. arası, mesela buğdayda 653 kg.) ulaşırsa zekâta tabi olur.

Bunların dışındaki ürünler ise yukarıdaki maddelerden beş veskının değeri en düşük olanının kıymetine ulaştığı zaman (Şeybânî, el-Câmi'u's-sağîr, s. 130-131) öşür verilir. Bu görüş, nassların ruhuna uygunluğu ve yoksulların lehine olması sebebiyle daha uygun görülmektedir.

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