Mardin iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Mardin, Haber

Mardin iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Mardin'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde Mardin iftar saati sorgulanmaya başlandı. Mardin'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü Mardin iftar saati kaç? Mardin iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Mardin iftar saatleri…

24.04.2020 04:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:00
Mardin iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Mardin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Mardin halkı, imsak vakti 03:55'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Mardin iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak. Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Mardin iftar saati kaçta? İşte, Mardin iftar vakti:

24 NİSAN CUMA MARDİN İFTAR SAATİ:19:07

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

İFTAR DUASI

Rahmân ve Rahîm olan Allah (c.c.)'ın adıyla...

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Yüce Rabbim! Senin rızan için oruç tuttuk sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesileri mahsun ve boynu bükük bırakma Yarabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle nurlandır. Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, bîçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerindne esirgeme. Akıbetimizi hayreyle. Sağlık ve afiyetimizi daim eyle. Dert verip, derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç etme Yarabbi. Bize, dünya ve ahirette iyilik, güzellik ihsan eyle. Bizleri salih kullarından eyle. Senin her şeye gücün yeter Allahım. Amin.

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