MARDİN İDLİB ŞEHİDİNİN, SİLAH ARKADAŞLARIYLA 2018'DE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
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MARDİN İDLİB ŞEHİDİNİN, SİLAH ARKADAŞLARIYLA 2018'DE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

SURİYE'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristlerin zırhlı ambulans aracına düzenledikleri saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

13.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:59

SURİYE'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristlerin zırhlı ambulans aracına düzenledikleri saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehidin, silah arkadaşlarıyla çekilen son görüntüleri ise yürek buruktu. 2018 yılında çekildiği belirlenen görüntüde şehit Mağat, silah arkadaşlarıyla zırhlı bir aracın önünde sohbet edip, şakalaşırken, şehidin geride bıraktığı ve tebessüm ettiği o görüntüler anılardaki yerini aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

(Mardin),(DHA)

MARDİN İDLİB ŞEHİDİNİN, SİLAH ARKADAŞLARIYLA 2018'DE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

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