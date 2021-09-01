Mardin İçin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücretleri Belirlendi

Mardin İçin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücretleri BelirlendiMardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayı olağan toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin İçin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücretleri BelirlendiMardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayı olağan toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün başkanlığında gerçekleştirildi. 2021 -2022 eğitim öğretim yılı Okul servis araçları Ücret tarifesi başta olmak üzere toplu ulaşım, trafik ve trafik güvenliği ile ilgili kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar ise şöyle; 1-Rehber personelin zorunlu olduğu okullar için Rehber Personel ücreti olarak öğrenci başına aylık 50, 00-TL ücret alınır. Aynı serviste kardeş olması halinde kardeşlerden rehber personel ücreti alınmaz. 2-Servis ücreti 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi üzerinden hesaplanır. 3-Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az %5 indirim uygulanır. Taşımacı, öğrencinin ikametgah değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi ve tedavisi uzun süreli hastalık hallerinde kalan servis ücretini iade etmek zorundadır. 4-Bu tarifenin servis aracının görünür bir yerinde bulundurulması/asılması zorunludur. 5-Bu fiyatlar 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi için aylık olarak sadece en yakın gidiş mesafesi üzerinden kilometre ölçümü yapılarak; bir gidiş-dönüş için geçerli olup, tam gün öğretim yapan eğitim kurumlarında ara servis yapılması halinde mevcut fiyatlara %30 ilave edilir. 6-Kardeş indirimi; gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde birinci çocuk tam, ikinci çocuk %20, üçüncü çocuktan itibaren %30 indirim olarak uygulanır. 7-Okul servis araçları yarıyıl tatilinde (taşıma yapmadığı sürede) öğrencilerden ücret almayacaktır. 8-Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. 9-Fiyatlara KDV dahildir. 10-Etüt, gezi vb. etkinlikler bu fiyatlara dahil değildir. 11-Belirlenen ücretlerin üstünde ücret aldığı tespit edilen servis tüzel/gerçek kişisine 1608 sayılı Kanuna göre işlem tesis edilir. 12-Mesafe belirlemesinde öğrencinin ikametgahı ile okulu arasında en kısa trafik yolu belediye otobüs hattı göz önüne alınması veya (Google maps, wikimaipia, yandex, harita yol tarifleri) üzerinden belirlenir.

Kaynak: Habermetre