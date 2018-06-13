Mardin, Huzurlu Bir Bayram Geçirecek

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramına hazır.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardım dağıttı.

Ayrıca ibadethaneler temizlenerek gül suyu ile yıkandı, mezarlıklar temizlendi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların bayram temizliğinin yanı sıra bayram tıraşları yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kentte şehir içi ulaşımın bayram süresince ücretsiz olacağını bildirdi.

Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında, her akşam yaklaşık 5 bin vatandaşla iftar yemeklerinde bir araya geldiklerini aktaran Yaman, vatandaşların bayramı bayramca geçirmeleri için her türü güvenlik önleminin alındığını belirtti.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından kurulan Lojistik Merkezimize vatandaşlarımız gelerek burada kendi ihtiyaçlarına göre bayramlık kıyafet ve gıdalarını alabiliyorlar. Ramazan ayı boyunca dar gelirli vatandaşlarımızın evlerine gıda paketleri götürdük şimdi bayram dolayısıyla götürüyoruz. Mardinmasa ekipleri, ilçe ve kırsal mahalledeki çocuklara bayramlık elbise götürerek onların yüzlerini güldürüyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin personelleri teyakkuz halinde. Çevre temizlikleri, ilaçlamalar, ulaşımla ilgili sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Kırsal mahallelerinin yollarının asfaltlanması ve onarımı hızlandırıldı."

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Yaman, "Mardin bugüne kadar huzurla ramazanı geçirdi inşallah bundan sonra da bayramı aynı şekilde geçirecek. Mesai arkadaşlarımızla birlikte bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.