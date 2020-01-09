Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 319 şüpheli yakalandı

09.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:52

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl Mardin Havalimanında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 319 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör riski nedeniyle Mardin Havalimanında güvenlik komisyonunca alınan karar ile GBT-UYAP sorgusu yapılması kararı alındığı bildirildi.

Havalimanında bu kapsamda geçen sene Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden yolcuların sorgu işlemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası alanda ilimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanında hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. 2019 yılında Mardin Havalimanında Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 319 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiştir. Şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir."

Kaynak: AA