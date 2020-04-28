Mardin Havalimanında dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Mardin Havalimanında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında Mardin Havalimanı'nı ve İran'dan yurda dönüş yapan vatandaşları taşıyan uçağı dezenfekte etti.

Mardin Havalimanında dezenfeksiyon çalışması yapıldı
28.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:26

Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında Mardin Havalimanı'nı ve İran'dan yurda dönüş yapan vatandaşları taşıyan uçağı dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri koronavirüse (Kovit-19) karşı alınan tedbirler kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmasına, denetim görevi ve sokak hayvanlarına mama dağıtımına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında koronavirüs nedeniyle İran'dan Türkiye'ye gelerek Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan 39 vatandaşı taşıyan yolcu uçağı ve Mardin Havalimanı dezenfekte edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tedbirleri en üst seviyede uygulayarak bu süreci daha kolay atlatacaklarını söyledi.

Kurallara uyulması gerektiğini kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Hiçbir virüs hemşehrilerimizin alacağı tedbirlerden daha güçlü değildir. Koronavirüs nedeniyle Mardin Havalimanı ve İran'dan gelen uçak ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Yolcularımızı belli bir süre öğrenci yurdunda misafir edeceğiz. Vatandaşlarımız, mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Zorunluluktan dolayı çıkanlar da sosyal mesafe kuralına göre hareket etsin. Hayatı eve sığdırarak bu süreci daha kolay geçirebiliriz, her şey elimizde."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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