Mardin Havaalanında Protokol Yolu Çalışması Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi kent projelerine hayat vermeye devam ediyor.



Vizyon projeler ile Mardin'in hak ettiği yerlere gelmesi hedefini koyan Belediye, söz verdiği çalışmalar içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Mardin Havaalanında yapılması planlanan protokol yolu çalışmalarına başlandı. Proje ile her yıl yüzbinlerce yolcu taşınan havaalanı girişi ve çevresi güzel bir görünüme sahip olacak. Kentin her yerinin yaşanabilir olması hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Hedeflerimiz arasında yer alan Mardin Havaalanı içinde yapmayı planladığımız Protokol Yolu Projesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle çalışmalara başladık" dedi.



"Her şey Mardin için"



Mardin'de artık güzel gelişmelerin yaşandığının altını çizen Mardin Yaman, "Kentimizin her yönüyle hak ettiğini alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşerilerimizin beklentilerini gözeten bir yapıda projelerimize hayat veriyoruz. Mardin yapılan çalışmalar ile adeta şantiye olmuştur. İnanıyoruz ki kısa sürede bu çalışmaların geri dönüşleri vatandaşlarımızın istediği gibi olacaktır. Öte yandan önem verdiğimiz çalışmalardan birisi olan ve Mardin Havaalanında hayata geçecek Protokol Yolu Projesi içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla başladık" diye konuştu.



"Bölgeye güzellik katacak"



Projenin Havaalanı ve çevresine güzellik katacağına değinen Yaman, "Mardin Havaalanı Artuklu ve Kızıltepe ilçelerimizin tam ortasında yer alıyor. Havaalanımız her yıl yüzbinlerce yolcuyu taşımaya vesile oluyor. Diğer yandan ilimiz turizmi için de önemli bir noktada bulunuyor. Bitireceğimiz protokol yolu havaalanımızın ve kentimizin imajına etki edecek" ifadelerinde bulundu. - MARDİN