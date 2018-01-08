Mardin Halk Kütüphanesi'nde E-kitap Dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan toplam 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek "e-kitap" uygulaması Mardin'de de hayata geçirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, yaptığı açıklamada, Mardin'de başlatılan uygulama ile isteyen herkesin Kütüphanelerde halen kullanılan "Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi" ile entegre çalışan e-kitap uygulamasıyla okuyucuların, zaman ve mekandan bağımsız, e-kitaba 7 gün 24 saat herhangi bir ücret ödemeden erişebileceğini kaydetti.



Aydın, uygulama ile kitap okumanın daha da yaygınlaşacağını belirterek, "Uyguluma, herkesin kitaba ulaşmasını ve ödünç aldığı kitabı dilediği şehirdeki kütüphaneye teslim etmesini sağlıyor. Bunun okuma oranını artıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.