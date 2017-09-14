Mardin Halay Başında Geçirdiği Kalp Kirizi Sonucu Yaşamını Yitirdi

Mardin'in Derik ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Adana'da yaşayan 71 yaşındaki Fettah Çağırdan, Mersin'de katıldığı bir yakınının düğününde halay başında oynadığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Çağırdan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, halay başında kalp krizi geçirip yere yığılan Çağırdan'ın yaşamını yitirdiği ana dair görüntüler ortaya çıktı.



Derik İlçesi'ne bağlı Bayraklı köyü'nün Değirmenli mezrasından 24 yıl önce Adana'ya göç eden 10 çocuk babası 71 yaşındaki Fattah Çağırdan, 3 gün önce bir yakınlarının Mersin'deki düğününe katıldı. Hareketli müzik eşliğinde halay başına geçen Çağırdan, bir süre oynadıktan sonra sahnenin ortasına çıktığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Fettah Çağırdan, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çağırdan'ın cenazesi Derik ilçesi Değirmenli mezarlığında toprağa verildi.



SON ANA AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Halay başında iken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 71 yaşındaki Fettah Çağırdan'ın son anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Çağırdan'ın halay başında bir süre oynadığı daha sonra eline giren bir genç ile birlikte sahnenin ortasına doğru oynayarak giderken aniden yere yığıldığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra Çağırdan'ın yere yığıldığını gören yakınları halayı bırakarak kendisine müdahale etmeye çalışıyor.