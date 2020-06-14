MARDİN Güneydoğu'nun saklı cenneti Ğurs Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor
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MARDİN Güneydoğu'nun saklı cenneti Ğurs Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor

Güneydoğu'nun saklı cenneti Ğurs Vadisi, ziyaretçilerini bekliyorMARDİN'e 12 kilometre mesafede bulunan Ğurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor.

MARDİN Güneydoğu'nun saklı cenneti Ğurs Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor
14.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:24

Güneydoğu'nun saklı cenneti Ğurs Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor

MARDİN'e 12 kilometre mesafede bulunan Ğurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor. Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak bilinen Ğurs Vadisi'ndeki renk cümbüşü, görenleri hayran bırakıyor.

Mardin'e 12, Kızıltepe ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Ğurs Vadisi, yeşilliği, dere yatağındaki serin suyu ve şelaleleri ile dikkat çekiyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşların dinlenme alanı olarak seçtiği vadide 12 köy bulunuyor. Vadi boyunca akan su yatağı sayesinde köylüler, geçimini tütün, bağcılık ve meyvecilik yaparak sağlıyor. Ayrıca su yatağı üzerinde balık üretme tesisleri ve piknik alanları da bulunuyor. Bugüne kadar saklı kalan vadinin tanıtılmasını isteyen köylüler bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Yöre halkı tarafından bilinen ve özellikle yazın ziyaret edilen vadi ayrıca, birçok medeniyete ait arkeolojik kalıntıları ile de dikkat çekiyor. Taht ve oturma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildiği Ğurs Vadisi'ndeki tesislerde, tesis görevlileri tedbirlerle ilgili vatandaşlara sürekli uyarıda bulunuyor. Vadinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydeden dinlenme tesisi işletmecisi Sabri Aslan, yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip konakların, tarihi su değirmenleri, köprü ve caminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescil edilmesini istedi.

'SUYUN SOĞUKLUĞU EKSİ 3- 4 DERECE'

Herkesi Ğurs Vadisi'ndeki güzellikleri görmeye davet eden Aslan, "Normalleşme süreci de yeni yeni başladı. Her türlü önlemlerimizi aldık. Günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Burada su deresinin üstünde kurduğumuz tahtlar ve yanı başındaki yarı olimpik havuz ve organik ürünlerle misafirlerimizi bekliyoruz. Dışarıda 40 derece sıcaklık olsa da suyun soğukluğu eksi 3- 4 derece. Buraların turizme kazandırılması için mutlaka teşvik edilmesi gerekir. Çok güzel bir atmosferi var. Bu sıcakta böyle bir yeri bulmak çok zordur. Burada ayrıca balık üretim tesisimiz var. İddia ediyorum, bölgenin en sağlıklı ve en lezzetli balıkları burada bulunuyor" dedi.

'GÜNEYDOĞU'NUN KARADENİZ'İ'

Pandemi sürecinde 2 ay boyunca evde kaldıklarını ve Rusya'da restoran zinciri işlettiğini dile getiren Mehmet Nur Güngör normalleşme süreci ile ilk defa açık havada piknik yapmak için Ğurs Vadisi'ni tercih ettiğini söyledi. Ğurs Vadisi'nin Mezopotamya sıcaklığında adeta bir vaha gibi durduğunu anlatan Güngör, "Yeşilliği, serinliği ve su kaynakları adeta Güneydoğu'nun Karadeniz'i. Karadeniz'in bütün güzelliklerini burada görebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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