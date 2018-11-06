Mardin Güneydoğu'dan İstanbul'a Otobüs Bagaj Kapaklarını Zorlayan Gıda Taşımacılığı

İstanbul'a göç eden yakınlarına megakentteki fiyatlara oranla çok daha düşük fiyata yöresel, organik yiyeceklerden götürmek veya göndermek isteyenler, yolcu otobüslerinin bagajları tıka basa doluyor. Mardin'deki bir otobüs firmasının otogar müdürü Ethem Yurdakul, 'Yolcudan fazla yük taşıyoruz. Yük taşımacılığı yapar hale geldikö dedi.

Doğu ve Güneydoğu'dan İstanbul'a göç ederek yaşamlarını burada sürdürenler geride bıraktıkları tatlardan mahrum kalmak istemeyince, memleketlerindeki yakınları devreye giriyor. İstanbul'a giden yolcuların yanı sıra megakentteki yakınlarını her mevsime göre değişen yiyecek ve erzaktan yoksun bırakmayanlar, bunları otobüslerle göndermeye yönelince otogarlar adeta nakliyat ambarlarına dönüyor.

Otobüslerin hareket saatlerinden önce yolcular veya gıda maddelerini göndermek isteyenler minibüs, otomobil bagajları veya kamyonetlere yükledikleri bidon, teneke, çuval veya kutuları ve az sayıda bavul peronların yanına istifliyor. Otobüslerin perona gelmesi ile birlikte birden büyük hareketlilik başlıyor. İlk hareket noktalarında bagajlarının büyük bölümü doldurulan otobüsler perona yaklaşınca tartışmalar da başlıyor. Otobüs sürücüleri ve muavinler, çuval, bidon, teneke veya koli yığınlarını bagajlara yerleştirmeye çalışırken, yükleri sığmadığı için 'Ben de gitmiyorumö diyerek biletlerini iptal edenler de çıkıyor.

Mardin'deki bir otobüs firmasının otogar müdürü Ethem Yurdakul, aşırı yük nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatırken, 'Yolcudan fazla yük taşıyoruz. Şu an yolcu değil, yük taşımacığı yapıyoruz. Yolcuya yük sınırlaması getiremiyoruz. Bir bakıyorsunuz yolcu yanında 15-20 parça yük getiriyor. Gönderilen yükler mevsimlik değişiyor. Şu an en fazla peynir, turşu, zeytin taşıyoruz. Birkaç ay sonra bunların yerini başka gıda ürünleri alıyor. Yıl boyu nakliyemiz hiç bitmiyorö dedi.

İstanbul'a otobüslerle her gün tonlarca bulgur, pekmez, turşu, peynir, et gönderilirken, tıka basa doldurulan bagajların kapakları 3-4 kişi tarafından birkaç denemeden sonra güçlükle kapatılabiliyor.