Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Elçin'den Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine Ziyaret

Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Elçin, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti. Elçin beraberinde Müdür Yardımcısı Özkan Önen, Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü Nevaf Kalkan ve il proje yürütme birimi elemanlarından oluşan bir heyet ile Kıızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Şerif Öter ve Zahireci esnaflar tarafından karşılanan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Elçin ve beraberindeki heyet 572 iş yeri ile merkez bünyesinde bulunan camiyi gezdi. Gezinin sonunda Öter, Hububat Ticaret Merkezi ve çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Elçin; Mardin'in hububat üretimi yönünden büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Elçin, "Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinin alt yapı ve fiziki yönü itibari ile yeterli oluşundan dolayı memnuniyet duymaktayız. Burada çalışmalarını sürdüren Başkan Şerif Öter ve tüm zahireci esnafa başarılar dilerim" dedi. - MARDİN