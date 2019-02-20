Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" İmzalandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından 12 milyon lira yatırım bütçeli "Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" için imzalar atıldı.

DİKA'nın desteklediği, Mardin Hububat Merkezinin yer tahsisinde bulunduğu, Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından yürütülen proje için DİKA konferans salonunda imza töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, TRC 3 bölgesinde yatırımların hızla arttığını söyledi.

Kızıltepe Ticaret Borsasının "Yeni Hizmet Binası ile Modern Ticaret Borsası Altyapısının Kurulması" projeleri ile entegre bir şekilde üç bileşenden oluşacağını belirten Altındağ, "Bütçesi toplam 12 milyon lira olan proje kapsamında, modern gıda laboratuvarı, müzayede salonu, elektronik satış sistemi, eğitim ve konferans salonu ile dış ticaret destek merkezi kurulacak. Kurulan bu alanlarda eğitim faaliyetleri, iş güvenliği, dış ticaret, laboratuvar, müzayede sistemi, lisanslı depoculuk, laboratuvar akreditasyonu, yetkili sınıflandırıcı belgesi alımı hizmetleri verilecek." ifadelerini kullandı.

Kentteki tarımsal ürünlerin doğru analizinin yapılması, şeffaf ticareti ile üretim ve ihracatının geliştirilmesi, sektörde katma değer sağlanması, bütün kesimlere fayda sağlayacak bir altyapının oluşturulması ve bu sayede bilgiye dayalı tarımsal ekonominin geliştirilmesinin projenin genel hedefini oluşturduğunu kaydeden Altındağ, şöyle konuştu:

"Mardin'de üretilen tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu ihraç edilmesine karşın ilde gıda analizine yönelik yeterli bir altyapı bulunmamaktadır. Ürünlerin ihraç edilmesi sürecinde kontrol aşamalarında yaşanan olası sorunlar ve yeniden analiz gerektiren durumlarda ciddi bekleme kayıpları oluşmaktadır. Ayrıca tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlamalarında geleneksel buğday pazarı uygulaması ile aracılara komisyon vermek suretiyle ciddi gelir kayıplarına maruz kaldıkları görülmektedir. Bu durum ürün ve fiyat dengesinin de kontrol edilememesine ve dönemsel manipülasyonlarla üretici çiftçileri tüccarlara bağlı hale getirmektedir."

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Şahin ise gıda analiz laboratuvarının bölgede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Proje ile tarım ve gıda ürünlerinin katma değerinin arttırılmasını hedefledikleri dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Projeyle, çiftçilerin kaliteli ürün üretme eğilimlerinin ve iştahlarının artırılması, tüccar ve tarımsal ürün tedarikçilerinin kaliteli ürüne erişimlerinin artırılması, ürün kalite, fiyat dengesinin bulunması, yerel gıda üreticilerinin kalite kontrolü yapılmış ürünler kullanması, yerelde üretilen ürünlerin coğrafi işaretli olarak daha katma değerli hale gelmesi, tüketicinin daha kaliteli ürünlere dolaylı olarak erişiminin sağlanması, bölgede üretilen tarım ve gıda ürünleri için alternatif pazarlar oluşturulması ve bu pazarlara erişimin geliştirilmesi, bölgede borsacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgede lisanslı depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi ve e-pazar faaliyetlerine geçiş sağlanması amaçlanmaktadır. Bize destek veren tüm bileşenlere ve Dicle Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA