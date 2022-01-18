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Mardin Gençlik Merkezinde kurs kayıtları başladı

Mardin Gençlik Merkezinde kurs kayıtları başladı
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde YKS kurs kayıtları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde YKS kurs kayıtları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerine destek olmak amacıyla açtığı Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih ve felsefe kurslarına ilgi her geçen gün artıyor.

Kayıtları kaçıran öğrencilere bir fırsat daha sunan Gençlik Merkezi, yedek kayıt almaya başladı.

Yedek kayıt yaptıran öğrencilere kitap seti hediye edilecek. Kayıtlar, 21 Ocak'ta sona erecek.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Turizm, Güncel, Haber

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