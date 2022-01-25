Mardin Gençlik Merkezinde keman, gitar ve bağlama kursu kayıtları başladı - Haberler
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Mardin Gençlik Merkezinde keman, gitar ve bağlama kursu kayıtları başladı

Mardin Gençlik Merkezinde keman, gitar ve bağlama kursu kayıtları başladı
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, keman, gitar ve bağlama kursu kayıtları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, keman, gitar ve bağlama kursu kayıtları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, Mardinli gençlerin kendilerini geliştirmeleri için açtığı kurslara devam ediyor. Gençlik Merkezinde şu ana kadar açılan bağlama 226, erbane 96, gitar 367, piyano 67, darbuka 80, keman 218 olmak üzere toplam 1054 genç, kurslara başvuruda bulundu.

Bu kapsamda, gençlerin yoğun talep gösterdiği keman, gitar ve bağlama kursları kayıtları yeniden başlatıldı.

Kursa katılmak isteyen öğrenciler, Ravza Caddesi Kızıltepe Kavşağında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine kayıt yaptıracaklar.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Turizm, Güncel, Haber

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