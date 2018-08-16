Mardin Gençlik Merkezi Çalışmaları

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, gençlerin gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla açılan Gençlik Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslar ile gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, gençlerin gelişimi için çaba harcadıklarını söyledi.

Gençlik Merkezinin gençlerin gelişimi noktasında başarılı çalışmalara imza atığını belirten Vali Yaman, şöyle konuştu:

"İlimizde vatandaşlarımızı düşünen bir yapıda birçok farklı konuda projelerimize hayat veriyoruz. Gençlerimizin mutlu olduğu bir şehirde yaşaması için de 'Gençlik varsa gelecek var' sloganıyla önemli işler yapıyoruz. Bu çalışmalardan birisi de şüphesiz 2 bin 700 metrekare alanda hizmet veren bölgenin en büyük gençlik merkezimizdir. Birçok sosyal donatıyı içinde barındıran merkezimiz gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır. Aynı zamanda kişisel becerilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için de çeşitli kurslar düzenlenen merkezimiz bu konuda da önemli işleri gerçekleştirmektedir."

Kurslarda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için verilen çabaların yanında dünya meselelerini anlamaları, yorumlamaları ve geleceğe hazırlanmalarına da yer verdiklerini ifade eden Yaman, "Bu sayede kendine güvenen bir gençliğin yetişmesine vesile olmaktayız. Onlara verdiğimiz kurslar ile iyi puanlar alarak istedikleri üniversiteye gitmelerine katkı sağlamaktayız. Merkezimiz fark ortaya koyan projelerini sürdürecek." diye konuştu.