Mardin 'Gelecekte Turizm' Paneli

Mardin İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, 15-22 Nisan Turizm Haftası çeşitli ekinlikleri ile kutlanacak.

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), 'Gelecekte Turizm' konulu panel düzenledi. Düzenlene panele Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, İl Mili eğitim müdürü Yakup Sarı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri 19 Nisan Cuma günü Saat 14'te Diyarbakır Kapıda düzenlenecek olan Kortej yürüyüşü ile başlayacak Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 3. Uluslararası Uçurtma festivali ile sona erecek.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, panelde yaptığı konuşmada, göreve başladığı gün terör saldırıları nedeniyle herkesin suratının asık olduğunu ve kimsenin ağzını bıçak açmadığını anımsattı.

Bu dönemi birliktelikle geride bıraktıklarını ve artık şehirdeki herkesin yüzünün güldüğünü kaydeden Yaman, şöyle dedi:

"2018'de 3,5 milyon günü birlik ve 650 bin yatılı turist ağırladı bu şehir. Bu seneki hedefimiz 5,5 milyon günübirlik turist inşallah 750 bin civarında da yatılı turist bekliyoruz. Tabi sektöründe kendini ona göre hazırlaması gerekiyor. Bu sektörde hizmet verecek olan yatırımcıların kendisini hazırlaması gerekiyor ve yatırım yapacak olan kıymetli hemşerilerimizi Mardin'de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yatak kapasitemizi ve kaliteli yatak kapasitemizi artırmamız gerekiyor. "

Bölgenin artık huzura kavuştuğunu ve bu huzurun da sürecini vurgulayan Yaman, bununla birlikte şehirde önemli bir turizm hareketliliğin yaşandığını aktardı.

Yaman, artık ilde 12 aya yayılan bir turizm hareketliliği oluşmaya başladığını vurgulayarak"Sadece burada Nisan ve Mayıs ile Eylül ve Ekim aylarında turist geliyordu, ondanda zaten tamamen dolu değildi. Şimdi 12 aya yayılan bir sirkülasyon var.İnşallah böyle sürecek" dedi.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdür Alaaddin Aydın ise, 15-22 Nisan turizm etkinlikleri kapsamında ilk olarak 'gelecekte Turizm' konulu panel düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerin Cuma günü düzenlenecek olan 3. Uluslararası Uçurtma Festivali devam edeceğini belirten Aydın, "Cumhuriyet meydanında yapacağımız büyük bir kortej yürüyüşünden sonra, uçurtma festivalimiz başlayacak,"

Mardin'in turizmde altın çağını yaşadığını kaydeden Aydın, şöyle dedi:

"Son 2 yılda sağlanan huzur ve güven sayesinde, otellerimizin doluluk oranı ile hafta sonları oluşan kalabalıkla İspanya'nın bir şehrinden farklı değildir. Belki Mardin kendi nüfusuyla turizm potansiyeli büyüklüğüyle daha da büyüyecek, daha da güzel olacak."

Açılış konuşmaların ardından düzenlenen panelde konuşmacı olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı, Dekanı Yardımcısı Doç. Dr. Lokman Toprak ve Öğretim Üyesi Dr. Kadir Çakar katıldı.

Kaynak: AA