Mardin Gastronomi ve Uygulama Merkezinin projesi tamamlandı
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Mardin Gastronomi ve Uygulama Merkezinin projesi tamamlandı

11.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:34
Mardin Gastronomi ve Uygulama Merkezinin projesi tamamlandı

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan zengin Mardin mutfağının dünyaya tanıtımı için başlatılan Mardin Gastronomi ve Uygulama Merkezinin projesi tamamlandı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan zengin Mardin mutfağının dünyaya tanıtımı için başlatılan Mardin Gastronomi ve Uygulama Merkezinin projesi tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış, Mezopotamya ve Anadolu mutfağının karışımıyla zengin mutfak kültürüne sahip bir il.

Mardin mutfağı bu özelliklere sahip olmasına rağmen yemek kültürü ev içinde kalarak ülke ve dünyaya tanıtımı yapılamadı.

Bu kadim kültürün ülke ve dünyaya tanıtımı için Mardin Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü, Mardin Valiliği, Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansının destek verdiği Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezinin Proje süreci tamamlandı.

Proje onayından sonra kısa sürede çalışmalarına başlanacak Gastronomi ve Uygulama Merkezi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Mardin'in gastronomi alanında kurumsallaşmasını sağlayarak kentin turizm ve ekonomisi ile istihdamının gelişmesine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında kentte unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürü üzerinde araştırmalar yapılacak. Yöresel yemeklerin tespiti, özgün standartlarının oluşturulması ve kayıt altına alınması sağlanarak bu alandaki alt yapı oluşturulacak. Bu çalışma geçmişten günümüze Mardin mutfağının bir arşivi niteliği taşıyacak. Böylelikle sahip olduğumuz bu miras gelecek kuşaklara aktarılacak.

Mardin mutfağının bilinirliğinin arttırılması amacıyla yemek atölyeleri, gastronomi günleri, gastronomi festivali gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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