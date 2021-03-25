Mardin Fosfatspor: 1-2
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Mardin Fosfatspor: 1-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mardin Fosfatspor: 1-2

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Nesim Karenfil (xx), Oğuz Başbenzer (xx)FETHİYESPOR: Serkan (x) - Sabri (xx), Mert (x) (Dk. 89 Hakan Yakup), Serhat (xx), Hüseyin (x), Berkay (xx), Fatih (x), Cemal (xxx) (Dk. 81 Cem x), Anıl Gir (x) (Dk.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Nesim Karenfil (xx), Oğuz Başbenzer (xx)FETHİYESPOR: Serkan (x) - Sabri (xx), Mert (x) (Dk. 89 Hakan Yakup), Serhat (xx), Hüseyin (x), Berkay (xx), Fatih (x), Cemal (xxx) (Dk. 81 Cem x), Anıl Gir (x) (Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu x), Ali Han (x), Yakup Alkan (x)MARDİN FOSFATSPOR: Sercan (xx) - Beytullah (xx), Rıdvan (x) (Dk. 56 Mücahit xxx), Yasin (xxx), Melih (xxxx), Ali Kemal (xxx), Serkan (xx), İmdat (xx), Nimet (xx), Özgür (xx) (Dk. 82 Vedat), Barış (xxx) (D. 90 İzzettin)GOLLER: Dk. 18 Cemal (Fethiyespor), Dk. 66 (Pen.) ve Dk. 87 Melih (Mardin Fosfatspor)SARI KARTLAR: Berkay, Mert, Fatih (Fethiyespor) - Özgür, Ali Kemal, Melih (Mardin Fosfatspor)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Fethiyespor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Mardin Fosfatspor'a mağlup oldu, lider Belediye Kütahyaspor'un yenildiği haftada büyük fırsat tepti: 1-2.

Fethiye İlçe Stadı'nda ev sahibinin 18'inci dakikada Cemal'le bulduğu gole konuk ekip ilki penaltıdan 66 ve 87'nci dakikalarda Melih'le karşılık verdi. Bu sezon evinde daha önce 10 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra ilk kez yenilgiyle tanışan Fethiyespor, zirveyle farkı 1'e indirme fırsatını kaçırırken grupta son 6 haftaya rakibinin 4 puan gerisinde 50 puanla ikinci sırada girdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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