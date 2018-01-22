- Mardin esnafından ' Zeytin Dalı'na bayraklı destek

Kentte esnaf, Afrin operasyonuna destek vermek amacıyla iş yerlerinin camlarını Türk bayraklarıyla donattı

MARDİN - Mardin esnafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek amacıyla iş yerlerinin camlarını bayraklarla donattı. Esnaf, operasyonda görevli güvenlik güçlerinin duacısı olduklarını belirtti.

Mardin'de esnaf, TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan terörist unsurlara yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na bayraklarla destek verdi. Esnaf, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine hediye ettiği Türk bayraklarını iş yerlerinin camına astı. Esnaf Şehmuz Güner, her zaman asker ve polisin yanında olduklarını belirterek, "Ben cumhurbaşkanımı, başbakanımı, devletimi ve bayrağımı severim. Ölünceye kadarda bayrağımızın arkasındayız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Operasyon hızlı gitsin ve kurtulalım. Her zaman askerimize, polisimize ve devletimize dua ediyorum" dedi.

Mardin Değerlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Beşir Güneş, Mardin'in Türk, Kürt, Arap ve Süryanilerin, dört dilin ve dinin yaşadığı nadir güzel bir memleket olduğunu anlatarak, "Yıllarca ülkemiz hem dış hem iç odaklar tarafından işgal edilmiş. Tekrar böyle bir sürecin içine girilmişken ülkemize ve askerimize destek verilmeyecekte kime destek verilecek. Çok olumlu şeyler olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da liderlerimizin yapacağı stratejilerle ülkemiz en muasır seviyelere ulaşacaktır. Allah yar ve yardımları olsun. Maddi ve bedenen destek olamasak da kendilerine sabah akşam dua ediyoruz. İnşallah tek bir acı haberlerini almayız" diye konuştu.

Esnaflardan Adem Geçit ise, devletin tehlikelere karşı bir adım attığına inandıklarına dikkat çekerek, "İnşallah hayırlara vesile olur. Yıllardır Cumhuriyet tarihinden beri burada 3 dil var, gayri Müslümanlarda var. Tehlikeyi devletimiz fark etmiş ki ileri ki zamanla çıkacak büyük sorunlarla baş başa kalmasın diye bu operasyonu başlatmış. Allah yar ve yardımcıları olsun selametle evlerine dönsünler evlerine sağ salim dönsünler" ifadelerinde bulundu.