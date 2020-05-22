Mardin esnafına Ramazan Bayramı öncesi korona virüs denetimi Mardin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube ekiplerince bayram öncesi vatandaşlara temiz ve hijyen ortamlarda gıda tüketmeleri için kent merkezindeki market, kuruyemiş, şekerlemeler, ekmek fırın ve fabrikalarını denetledi.

Mardin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube ekiplerince bayram öncesi vatandaşlara temiz ve hijyen ortamlarda gıda tüketmeleri için kent merkezindeki market, kuruyemiş, şekerlemeler, ekmek fırın ve fabrikalarını denetledi.

Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen'in de katıldığı denetimde, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında işletmelerde alınan hijyen tedbirleri incelendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Dinler, bayramdan önce ve sonrasında sokağa çıkma yasağı ile birlikte gıda üretimi yapan tüm işletmelerde denetimleri artırdıklarını ve vatandaşların daha temiz ve hijyen ortamda üretilen gıdalardan faydalanmaları için mesai saati gözetmeden hafta sonu, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştıklarını belirtti.

Korona virüs salgınıyla mücadelede elzem olan hususların en önemlisinin gıda işletmelerinde gıda maddelerinin el ile temasının kesilerek, gıda maddesinin müşteriye ambalaj içinde teslim edilmesi olduğunu ifade eden Dinler, Artuklu merkezde ve tüm ilçelerde Ramazan Bayramı denetimi ve hafta sonu bayram sonuna kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 15 veteriner hekim, 8 gıda mühendisi, 15 ziraat mühendisi olmak üzere 10 ekip olarak her gün denetim yapacaklarını söyledi.

Özellikle gıda üretimi yapılan yerlerde, gıda maddelerinin tüketiciye arzında gıda güvenliğinin azami düzeyde sağlanmasının önemine değinen Dinler, "Vatandaşlarımızın sağlığı için bayramda uygulanan sokağa çıkma yasağında gıda işletmelerimize tüketiciye daha hijyen hizmeti yerinde inceleyeceğiz. İl merkezi ve ilçelerimizde fırınlar başta olmak üzere, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sık sık denetimleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gıda işletmelerinin alınan tedbirler ve uyarılara riayet etmediklerini düşünüyorlarsa Bakanlığımızın Alo Gıda 174 hattında ihbarda bulunabilirler" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA