Mardin Esnafı Yeşilay Gönüllüsü Olacak

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşmak için hayata geçirdiği Yeşilay Sağlık Elçileri Projesi ile özellikle gençlerin ilişki içinde olduğu 9 meslek grubundan esnaf Yeşilay gönüllüsü olacak.

İlk adımı geçen yıl İstanbul'da atılan Yeşilay Sağlık Elçileri Proje, bu sene aralarında Mardin'in de bulunduğu 26 ilde daha hayata geçirildi.

Proje kapsamında kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet kafe, büfe, kahvehane, giyim mağazası, kırtasiye ve eczanenin de olduğu 9 meslek dalı seçildi ancak Mardin'de bu gruplara basın da eklenerek sayı 10'a çıkarıldı.

Bu mesleklerden projeye gönüllü olarak katılanlara eğitimler verilecek. Projeye katılan gönüllüler, iş yerinin girişine, herkesin göreceği şekilde "Yeşilay Sağlık Elçisi" etiketi asacak ve Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtacak.

Projenin hedefi, toplumda bağımlılıklar ile mücadelede farkındalık oluşturmak, mücadele bilincini arttırmak, Yeşilay elçisi olacak esnafın rol model olmasını sağlamak.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, düzenlediği basın toplantısında, projede belirlenen 9 meslek gurubunun özellikle gençlerin uğrak yerleri olmasından dolayı seçildiğini, Mardin'de buna basın mensuplarını da dahil ettiklerini söyledi.

Mardin'de projeyi en iyi şekilde uygulamaya gayret edeceklerini ifade eden Günlüoğlu, "Yeşilay olarak amacımız gelecekte sağlıklı, olumlu, insani ve manevi değerlere bağlı, manevi değerlere saygılı bir gençlik yetiştirebilmektir. Bu alanda mücadele etmek isteyen, gönüllü elçi olmak isteyen Yeşilay dostlarını bekliyoruz, şubemize müracaat edebilirler." diye konuştu.

Proje koordinatörü Selahattin Çağlar da projenin geçen yıl pilot il olarak İstanbul'da uygulandığını, bu yıl ise aralarında Mardin'in de bulunduğu 26 ile yaygınlaştırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeşilay elçileri, çocuk ve gençlerin yoğun olarak alışveriş yaptıkları esnafların madde bağımlılığı hakkında bilgilendirmek, farkındalıklarını artırmak, sokak ve caddelerinde risk düzeyi yüksek sosyal uyum sorunu olan çocuk ve gençlere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda iletişim eğitimi vererek yereldeki mücadele bilincini artırmak olarak tanımlanmaktadır. Sahada birebir çalışarak bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışacağız."