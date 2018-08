Mardin Esnafı Türk Lirasına Sahip Çıktı

Türkiye ile ABD arasında başlayan rahip geriliminin ardından yükselen dolar karşısında Mardinli esnaf Türk Lirası'na sahip çıktı. Mardinli esnaf Türkiye ve Türk lirasına yapılan ekonomik baskıya, doları protesto ederek cevap verdi. Esnaf Türk bayrakları ile donattıkları dükkanlarının canlarına 'döviz almıyoruz' yazdı. ABD'nin Türkiye'ye ekonomik baskı uygulamasına tepki gösteren esnaf "Gerekirse dolar ülkemizde yasaklansın" dedi.

Mardin esnafı ABD'nin son günlerde Türkiye'ye karşı uygulamaya çalıştığı ekonomik baskıya doları protestosu ile cevap verdi. Tarihi Mardin'de turistlere gümüş ve telkari satan esnaf dükkanlarını Türk bayrakları ile donatarak kapılarına 'döviz almıyoruz' yazıları astı. Mardin'de turistlik gezide bulunan yabancılardan dolar almadıklarını ifade eden esnaf, turistlerden alışverişlerde Türk Lirası talep etti. Telkari ve gümüş işlemesi satan esnaf İbrahim Anuk camına Türk bayrağı asarak 'döviz almıyoruz' yazıp, Türk Lirasına karşı yapılan baskıya tepki verdiklerini ifade etti. Anuk, "Biz dolara karşıyız. Mardin esnafı olarak da döviz almıyoruz. Türk Lirasının bu düşüşünden bayağı rahatsız olduk. Doların yasaklanmasını istiyoruz. Turistler dolar getiriyor alışveriş yapmaya çalışıyor, ama dolarlarını bozdurup TL ile alışveriş yapmasını talep ediyoruz" dedi.

Mardin'de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kahramanmaraş dondurmacısı Ünal Nacar dondurma şovunun ardından kendisinden dondurma alan turistlerden Türk lirası talep etti. Nacar, "Dolar almıyoruz, Türk lirası alıyoruz. Türkiye'nin sonu gelmiş diyorlar ama biz asla buna izin vermeyeceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Dolar uzatıyorlar ama biz diyoruz ki Türk parası geçiyor burada genellikle Türk lirası geçerli diyoruz" şeklinde konuştu.

"Dolar yasaklasın TL değer kazansın"

Mardin'de yıllardır esnaflık yapan ve telkari ustası olan Adnan Sağlamoğlu, doların yasaklanması talep etti. Sağlamoğlu, "Çok kötü bir manzara, düşündüğümüz zaman bu durumu ekonomik bir darbe gibi kıyaslayabiliriz. Durduk yerde bu kadar aşırı yükselmesinin bir mantığı yok. Hangi paralar bu dolarlara gidiyor nasıl oluyor da vatandaşın dolar aldığını göremiyoruz sattığını da göremiyoruz hal böyleyken kimler nasıl bu fiyatları yükseliyor. Suni bir yükseliştir bence. Biz de zarar etmekteyiz şu aşama da mal da satamıyoruz dolar bazında aldığımız için benim temennim tabi ki Türk Lirası yönünde ama söz geçiremiyoruz. Diğer mal aldığımız kişilerden, keşke dolar yasaklansa daha mantıklı, TL dururken neden dolar. İhracatı ithalatı keseriz TL'ye döneriz kendi yağımızda kavruluruz" diye konuştu.

"Dolar almıyoruz da satmıyoruz da"

Mardin'de telkari ve gümüş satan esnaflardan Naci Sülkü, esnaf arkadaşlarıyla yaptıkları kampanya ile hiçbir turistten ve vatandaştan dolar almadıklarını ve dolar satmadıklarını söyledi. Sülkü, "Dolarla ilgili hiç bir işlem yapmıyoruz. Türkiye büyüsün biz büyüyelim diye hep beraber dolar ne alıyoruz ne satıyoruz. Biz şu an dolar kuru ile satış yapan hiçbir esnafımızdan ürün almıyoruz ve protesto ediyoruz. Alacağımız her bir doları bize sıkılan bir kurşun gibi görüyoruz. Devlet büyüsün biz büyüyelim sıkıntımız yok. Biz bu beklentiyi biliyorduk. Seçimden önce tahmin ettik çünkü Amerika'nın bizi rahat bırakmayacağını biliyorduk. Dolarla borçlanmadık borçlanan arkadaşlarımız var adamalar bize dokunamıyor ama ekonomik olarak dokunuyor. Onun için de tüm milletimize diyoruz ki almayın kardeşim ekmek değil TL bazlı çok güzel bir paran var TL'yi yücelt doları aşağı at" dedi. - MARDİN